Starmer visita Escócia em busca de 'reinício' das relações no Reino Unido

"E isso começa hoje com o reinício imediato da abordagem do meu governo, porque uma cooperação significativa centrada no respeito será fundamental para promover mudanças em todo o nosso Reino Unido", acrescentou.

Starmer afirmou que sua visita tem como objetivo "estabelecer o quadro no qual podemos trabalhar melhor e com mais respeito para a Escócia".

O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, fez neste domingo (7) sua primeira viagem oficial, com uma visita à Escócia, em busca de um "reinício imediato" das relações dentro do Reino Unido.

Starmer se reuniu no final da tarde em Edimburgo com seu contraparte escocês, John Swinney, do Partido Nacional Escocês (SNP, pró-independência), que substituiu Humza Yousaf no cargo em maio.

No sábado, em uma coletiva de imprensa, o novo primeiro-ministro britânico afirmou que quer "definir uma forma de trabalhar em todo o Reino Unido que seja diferente e melhor do que no passado e reconhecer as contribuições das nossas quatro nações".

A ex-primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, no cargo até fevereiro de 2023, havia criticado a falta de comunicação do então chefe do executivo conservador, Boris Johnson, durante a pandemia de covid-19, e lamentou que sua sucessora, Liz Truss, também não tenha se comunicado com ela no início de seu mandato.

No sistema político britânico, os governos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm jurisdição sobre algumas áreas, como a educação, a saúde e o meio ambiente, enquanto o Executivo britânico, com sede em Londres, retém, entre outros, os poderes de defesa e política externa.