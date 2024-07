Sem UE, Mercosul acelera negociações com países do Oriente Médio, América Central e Ásia

Os líderes do Mercosul se reúnem no Paraguai, neste fim de semana, e realizam na segunda-feira, dia 8, a cúpula de chefes de Estado, em Assunção.

Entre as tratativas que ganharam fôlego recentemente estão Emirados Árabes Unidos, El Salvador, Japão, República Dominicana, Panamá e o bloco Efta - a Associação Europeia de Comércio Livre, formada por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. O Mercosul já estima que, ao menos no caso dos Emirados, o acordo pode ser concluído neste ano.

Sem conseguir destravar o acordo com a União Europeia, os países do Mercosul tentam acelerar negociações paralelas de livre comércio com países de outras regiões e agremiações, expandindo sua rede ao Oriente Médio, América Central e Ásia.

O país anfitrião anunciou que concluiu na sexta-feira, dia 5, a primeira rodada de negociações com a delegação dos Emirados Árabes. Durante quatro dias, os negociadores debateram sobre o acesso a mercado de bens, regras de origem, medidas sanitárias e fitosanitárias, obstáculos ao comércio e serviços. O prognóstico do Paraguai é positivo. A chancelaria fala em concluir as tratativas e assinar ainda em 2024. O Itamaraty também opina que existe "potencial de conclusão rápida" com os EAU.

O interesse do bloco é fundamentalmente na exportação de produtos do agronegócio originários no Cone Sul. No ano passado, os países do Mercosul regristraram exportações de US$ 3,5 bilhões aos Emirados Árabes Unidos, contra importações de US$ 1,6 bilhões.

Apear de um empuxo político no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu levar adiante os ajustes que exigia nos termos do acordo com a UE. Ele foi bloqueado, principalmente, pela França. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que não seria louco de seguir adiante e defende reabrir os termos, em postura vista pelo lado brasileiro como protecionista para atender o lobby agrícola francês e europeu.