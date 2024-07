Seis feridos em primeira tourada de San Fermín na Espanha

Entre os lesionados está um americano de 54 anos, natural de Nova York, segundo o relatório divulgado pelas autoridades de Navarra. O que sofreu ferimentos leves ao ser atingido pelo chifre do animal é um homem natural da região de 37 anos.

Seis pessoas ficaram feridas neste domingo (7) na concorrida primeira tourada durante as festividades de San Fermín, em Pamplona, norte de Espanha, segundo uma contagem do governo regional.

As touradas são um dos destaques das festividades de verão em toda a Espanha, sendo as mais conhecidas as de San Fermín.

Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar, mas as autoridades continuam alertando para os riscos em uma tradição que já deixou pelo menos 16 mortos desde 1911, o último em 2009.

