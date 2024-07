Protestos buscam paralisar Israel para exigir trégua após 9 meses de guerra

Várias manifestações convocadas neste domingo (7) em Israel buscam paralisar o país para exigir um acordo de trégua com o movimento islamista Hamas em Gaza que permita o retorno dos reféns sequestrados há nove meses.

Os protestos começaram às 06h29 no horário local para lembrar o início do ataque de 7 de outubro lançado pelos combatentes do Hamas no sul de Israel.

Os manifestantes bloquearam várias ruas em Tel Aviv pelo segundo dia consecutivo, verificou uma jornalista da AFP.