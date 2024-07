Primeiro-ministro chinês felicita Starmer por novo cargo

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, felicitou neste domingo (7) o novo chefe do governo britânico, Keir Starmer, por sua nomeação após a vitória do Partido Trabalhista desta semana, informou a imprensa estatal, a primeira reação pública de um alto funcionário do país.

A China está "disposta a trabalhar com o novo governo britânico para consolidar a confiança política mútua e desenvolver uma cooperação benéfica para ambas as partes", declarou Li, citado pela agência de notícias Xinhua.

tjx/lgo/fio/hgs/an/yr