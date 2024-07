Presidente eleito no Irã tomará posse perante o Parlamento no início de agosto

"A cerimônia de tomada de posse do presidente acontecerá nos dias 4 ou 5 de agosto", informou a agência oficial de notícias IRNA, citando Mojtaba Yosefi, membro da presidência parlamentar.

O presidente eleito iraniano, Masud Pezeshkian, prestará juramento perante o Parlamento como o nono presidente da República Islâmica no início de agosto, informou a mídia estatal neste domingo (7).

As eleições, antecipadas após a morte do presidente ultraconservador Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero em 19 de maio, ocorreram em meio a um cenário de descontentamento da população com a situação da economia, muito afetada pelas sanções ocidentais.

A cerimônia de posse ocorrerá após a aprovação oficial da eleição de Pezeshkian pelo líder Supremo da República Islâmica do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

No Irã, o presidente do país tem poderes limitados e é responsável pela implementação das principais linhas políticas definidas pelo líder supremo, que é chefe de Estado e o maior responsável pelas decisões estratégicas.