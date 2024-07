Premiê polonês Donald Tusk se diz 'feliz' com derrota da extrema direita na França

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, declarou neste domingo (7) que o anúncio da derrota da extrema direita nas eleições legislativas na França deixava Varsóvia "feliz" e provocava "decepção" na Rússia e "alívio" na Ucrânia.

"Entusiasmo em Paris, decepção em Moscou, alívio em Kiev. O suficiente para estar feliz em Varsóvia", escreveu o ex-presidente do Conselho Europeu na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início do mês, Tusk alertou sobre um "grande perigo" para a França e para a Europa após a vitória do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) no primeiro turno das eleições legislativas francesas.