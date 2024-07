Pezeshkian, o reformista que busca melhorar as relações com o Ocidente, vence as eleições no Irã

O reformista Masud Pezeshkian, que defende a melhoria das relações com o Ocidente, venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Irã neste sábado (6), contra o ultraconservador Said Jalili. Pezeshkian obteve mais de 16 milhões de votos, cerca de 54%, enquanto Jalili somou mais de 13 milhões, em torno de 44% dos mais de 30 milhões de votos apurados, informou o porta-voz da autoridade eleitoral, Mohsen Eslami, acrescentando que a participação na votação foi de 49,8%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro turno, em 28 de junho, havia registrado a adesão de 39,92% da população, o nível mais baixo nos 45 anos da República Islâmica do Irã.

"O caminho que temos à frente é difícil. Só será fácil com a sua cooperação, empatia e confiança. Estendo a minha mão a vocês", declarou Pezeshkian, de 69 anos, na rede social X, após a vitória. Cerca de 61 milhões de eleitores foram chamados às urnas para o segundo turno. As eleições, antecipadas após a morte do presidente ultraconservador Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero em 19 de maio, ocorreram em meio a um cenário de descontentamento da população com a situação da economia, muito afetada pelas sanções ocidentais.

A comunidade internacional acompanhou de perto as eleições, sobretudo devido às tensões no Oriente Médio causadas pela guerra em Gaza e a disputa com as potências ocidentais mediante o programa nuclear iraniano. As negociações sobre este programa estão paralisadas desde 2018, quando os Estados Unidos se retiraram do pacto internacional assinado em 2015. “Seus votos deram esperança a uma sociedade mergulhada em um clima de insatisfação”, disse o presidente eleito durante um discurso de agradecimento aos seus apoiadores neste sábado, no mausoléu do Imam Khomeini, fundador da República Islâmica, perto de Teerã. “Não fiz falsas promessas nesta eleição, não disse nada que não possa cumprir”, declarou. - Jalili pede respeito aos resultados - Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram apoiadores do reformista comemorando nas ruas da capital Teerã e de Tabriz, no noroeste, antes mesmo do anúncio oficial dos resultados.

"Estamos muito felizes com a vitória de Pezeshkian. Precisamos de um presidente culto para resolver os nossos problemas econômicos", disse o arquiteto Abolfazl, de 40 anos. Roya, uma dona de casa de 50 anos, expressou sua indiferença ao resultado. "Estes [candidatos] apenas lançam slogans. Quando chegam ao poder, não fazem nada pelo povo", declarou. Pezeshkian, médico de origem azeri, foi o único reformista autorizado a concorrer às eleições e contou com o apoio de vários ex-mandatários, como o também reformista Mohammad Jatami e o moderado Hasan Rohani.