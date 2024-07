Países da Otan gastam mais em defesa, mas esforço se anuncia insuficiente

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pressionados pela invasão russa à Ucrânia e pelo possível retorno de Donald Trump à Casa Branca, estão dedicando mais dinheiro do que nunca à defesa, mas esses esforços são considerados insuficientes diante de um mundo cada vez mais perigoso.

Às vésperas da cúpula da aliança transatlântica em Washington, há a percepção de que será necessário aumentar os orçamentos.

Há uma década, a Otan havia estabelecido a meta de destinar 2% do PIB de cada um de seus membros à defesa. Em 2014, apenas três países haviam alcançado esse percentual; atualmente são 23, de um total de 32.