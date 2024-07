Otan se reúne na 3ª feira para celebrar 75 anos e discutir apoio à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden e os seus homólogos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reúnem-se em Washington esta semana para celebrar o 75º aniversário da maior organização de segurança do mundo, no momento em que a Rússia aproveita a sua vantagem no campo de batalha na Ucrânia.

O encontro de três dias, que começa na terça-feira, tem como tema central tranquilizar a Ucrânia quanto ao apoio duradouro da Otan ao país, além de oferecer esperança aos cidadãos de que o país sobreviverá ao maior conflito terrestre na Europa em décadas.

Um dos objetivos do encontro ainda é apoiar um novo plano para coordenar a entrega de equipamento à Ucrânia e o treino das suas forças armadas. Os líderes também renovarão a promessa de que a Ucrânia um dia aderirá à aliança, mas não enquanto estiver em guerra.