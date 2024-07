Japão: embaixador dos EUA lamenta supostos crimes sexuais cometidos por militares em Okinawa

Ambos os casos foram relatados pela primeira vez na mídia local no final de junho. Em uma detenção realizada em março, um membro da Força Aérea dos EUA foi acusado de sequestro e agressão sexual de uma adolescente e, em maio, um fuzileiro naval dos EUA foi preso sob a acusação de tentativa de estupro. Mais detalhes sobre as supostas vítimas não foram divulgados.

A questão emergiu no final do mês passado, provocando alvoroço devido a relatos de que dois militares americanos haviam sido acusados de agressões sexuais meses antes.

O embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, lamentou no sábado, 6, os dois casos de agressões sexuais supostamente cometidas por militares americanos em Okinawa, que mais uma vez alimentaram o ressentimento pela forte presença de tropas dos EUA na ilha estratégica no sudoeste japonês.

Os casos lembram a muitos habitantes de Okinawa o estupro, em 1995, de uma menina de 12 anos por três militares dos EUA, que gerou protestos massivos contra a presença do país na ilha. Isso levou a um acordo em 1996 entre Tóquio e Washington para fechar uma importante base aérea dos EUA, embora o plano tenha sido repetidamente adiado devido a protestos no local designado para a sua substituição em outra parte da ilha.

Emanuel disse que os EUA podem propor medidas para melhorar o treinamento e a transparência com o público nas negociações de segurança dos ministros das Relações Exteriores e da Defesa dos EUA e do Japão, esperadas para o final deste mês em Tóquio.

Emanuel comentou o assunto durante visita a Fukushima, na costa nordeste do Japão.

Mais cedo no sábado, o embaixador visitou a cidade vizinha de Minamisoma para se juntar a surfistas e provar linguado pescado localmente no almoço, com o objetivo de destacar a segurança da água do mar e dos frutos do mar da região em meio às descargas contínuas de água radioativa tratada e diluída da usina nuclear de Daiichi, em Fukushima, arruinada pelo tsunami. A China proibiu os frutos do mar japoneses devido às descargas, uma medida que Emanuel criticou como injustificada.