Gauff perde para americana Emma Navarro e cai nas oitavas de Wimbledon

A tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, caiu nas oitavas de final do torneio de Wimbledon neste domingo (7), ao ser derrotada por sua compatriota Emma Navarro (17ª).

Navarro fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 14 minutos.

Com a derrota de Gauff, o quadro feminino de Wimbledon fica sem as duas primeiras cabeças de chave nas quartas de final, já que a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foi eliminada na terceira rodada pela cazaque Yulia Putintseva (35ª).