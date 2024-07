França vota em eleições legislativas cruciais com extrema direita em posição de força

Os quase 50 milhões de eleitores enfrentam um dilema: votar no partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) ou na "frente republicana" formada pelo partido no poder e pela esquerda?

Os franceses votam maciçamente neste domingo (7) no segundo turno das eleições legislativas decisivas para o seu futuro, nas quais a extrema direita poderá se tornar pela primeira vez o partido com maioria e até chegar ao governo.

Embora o seu objetivo fosse pedir "esclarecimentos" políticos aos franceses e, por sua vez, travar a extrema direita, o resultado do primeiro turno colocou o RN na liderança com um terço dos votos e as projeções apontavam até mesmo para uma eventual maioria absoluta.

As últimas projeções de dois institutos de pesquisa afastam o bloco ultradireitista da maioria dos 289 dos 577 assentos na Assembleia Nacional (Câmara Baixa), obtendo entre 170 e 210, seguido da NFP (155 a 185) e da aliança no poder (95 a 125).

Mas após os resultados do primeiro pleito, a coalizão da esquerda Nova Frente Popular (NFP) e a aliança de centro-direita do presidente Macron teceram mais de 200 pactos locais implícitos, a chamada "frente republicana", retirando candidatos com menos votos para impedir uma vitória esmagadora de Le Pen e seus aliados.

Analistas alertam para um resultado incerto, que dependerá do número de abstenção. A participação no primeiro turno foi quase 20 pontos maior que em 2022.

Se nenhum bloco obtiver a maioria absoluta, surgem vários cenários: uma difícil coalizão entre parte da esquerda, o partido no poder e os deputados de direita que não se associaram ao RN, ou mesmo um governo tecnocrata com apoio parlamentar.

O primeiro-ministro de centro-direita, Gabriel Attal, anunciou que seu governo está disposto a permanecer no cargo "o tempo que for necessário" para garantir a continuidade do Estado.

Independentemente do resultado, a França vive um momento crucial em sua história política. Isto poderá acelerar o fim do "Macronismo", um ciclo que começou em 2017 com a ascensão de Macron no centro do espectro político. Seu mandato termina em 2027.

Uma maioria absoluta do RN levaria a sua jovem estrela Jordan Bardella, de 28 anos, ao cargo de premiê do primeiro governo de extrema direita no país desde sua libertação da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

A vitória desta corrente na segunda maior economia da União Europeia e potência nuclear poderá enfraquecer a influência da França em Bruxelas, onde tem sido um dos principais motores da integração europeia, bem como minar a política de apoio à Ucrânia.

Além disso, somaria um novo governo de extrema direita na Europa: na Itália, a pós-fascista Giorgia Meloni é primeira-ministra, e em outros países como Finlândia, Eslováquia e Países Baixos, ultradireitistas fazem parte do executivo.

