França: premiê anuncia renúncia e Macron diz que vai aguardar para apontar sucessor

O primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, disse que vai apresentar seu pedido de renúncia na manhã desta segunda-feira, 08, após a coalização que o apoia, a centrista Juntos, a mesma do presidente Emmanuel Macron, ficar em segundo lugar nas eleições legislativas francesas, de acordo com pesquisas de boca de urna. O segundo turno do pleito ocorreu neste domingo, 08.

"Essa dissolução do Parlamento, chamada por Macron, que convocou as eleições, eu não a escolhi e me recusei a passar por ela", disse Attal, segundo o jornal francês Le Monde. "Esta noite, nenhuma maioria absoluta será liderada pelos extremos", acrescentou, referindo-se à esquerda e à direita. Segundo as pesquisas, nenhuma coalização partidária terá maioria absoluta no Parlamento.

No entanto, ele comemorou que a aliança que apoia o atual governo ficou em segundo lugar, com "três vezes mais deputados do que previam certas estimativas no início das eleições". De acordo com as pesquisas, a Nova Frente Popular (NFP) conquistou o maior número de assentos, e a Reunião Nacional (RN), de extrema direita, tida como favorita, terminou em terceiro lugar.