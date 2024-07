França: Marine Le Pen diz que 'extrema direita não corresponde ao que somos'

A líder da extrema direita na França, Marine Le Pen, disse em entrevista à CNN não se considerar de extrema direita. "Acho que o uso do termo extrema direita carrega um estigma e é muito pejorativo. Não corresponde ao que somos nem ao que é a extrema direita nos Estados Unidos", afirmou Le Pen à âncora da CNN dos EUA Christiane Amanpour.

"Primeiro, eu não concordo com o termo extrema direita, que no seu país se refere a pequenos grupos que são extremamente radicais e violentos. O que equivalente ao que somos nos Estados Unidos seria entre centro-direita e centro-esquerda, no que diz respeito a ideias."

Na sequência, Le Pen disse que não dá para "colocar todos no mesmo barco", alegando ter se distanciado do partido alemão AfD. "Então, em cooperação com Giorgia Meloni, e com nossas diferenças também, nós nos chamamos de patriotas. Em outras palavras, defendemos a existência e o poder das nações, dentro da União Europeia, porque as nações são a expressão do povo francês."