França inicia eleições de segundo turno que podem levar a extrema direita ao poder

A França vota neste domingo eleições cruciais que poderão dar uma vitória histórica ao Rally Nacional de extrema-direita de Marine Le Pen e à sua visão voltada para dentro e anti-imigrante - ou produzir um parlamento suspenso e anos de impasse político.

As eleições antecipadas deste domingo também têm impacto potencial na guerra na Ucrânia, na diplomacia global e na estabilidade econômica da Europa. E é quase certo que irão prejudicar o presidente Emmanuel Macron durante os restantes três anos da sua presidência. A França poderá ter o seu primeiro governo de extrema-direita desde a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial se o Rally Nacional obtiver a maioria absoluta e o seu líder de 28 anos, Jordan Bardella, se tornar primeiro-ministro.

A votação do segundo turno começou no sábado nos territórios ultramarinos da França, do Pacífico Sul ao Caribe, Oceano Índico e Atlântico Norte. As projeções iniciais das pesquisas são esperadas para domingo à noite, com os primeiros resultados oficiais esperados no final deste domingo e na manhã de segunda-feira. Até às 12h do horário local, a participação era de 26,63%, segundo o Ministério do Interior da França, volume um pouco superior aos 25,90% relatados no mesmo período durante o primeiro turno de votação no domingo passado.