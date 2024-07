Duas pistolas que pertenceram a Napoleão são vendidas por 1,69 milhão de euros

Duas pistolas decoradas que pertenceram a Napoleão I até sua primeira abdicação em 1814 foram vendidas na França por 1,69 milhão de euros (R$ 10 milhões na cotação atual), anunciou neste domingo (7) a casa de leilões Osenat. "Essas duas pistolas de percussão, com incrustações de ouro e prata reproduzindo o perfil do imperador", foram avaliadas entre 1,2 e 1,5 milhão de euros (R$ 7,14 milhões e R$ 8,92 milhões), declarou o especialista Jean-Pierre Osenat à AFP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As armas foram leiloadas em seu precioso estojo de madeira (nogueira, ébano, veludo verde bordado com ouro, etc.) e com seus acessórios.

As casas de leilão Osenat e Rossini, que organizaram a venda na região parisiense, não forneceram informações sobre o comprador, mas consideraram que foi um sucesso. No sábado, o Ministério francês da Cultura emitiu uma ordem proibindo a exportação das duas pistolas, classificadas como "tesouros nacionais". As armas estão "destinadas a integrar as coleções nacionais junto com o sabre conhecido como dos imperadores, que foi oferecido ao mesmo tempo pelo recém-derrotado Imperador ao general Caulaincourt", declarou o Ministério.