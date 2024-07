Capital Economics: Coalizão de esquerda lidera eleições na França e RN fica aquém do esperado

De acordo com a consultoria, este resultado inesperado ainda coloca o partido do presidente Emmanuel Macron (Ensemble) em uma posição "delicada", terminando em segundo lugar.

O segundo turno das eleições legislativas da França viu a coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) emergir como o maior grupo no parlamento, segundo análise da empresa independente de pesquisa Capital Economics. Enquanto isso, a Reunião Nacional (RN) obteve um resultado "muito aquém do esperado", ficando em terceiro lugar.

Como no primeiro turno, a consultoria destaca que a participação foi excepcionalmente elevada na votação de hoje. Com isso, as estimativas preliminares sugerem que isto beneficiou a "frente republicana" ainda mais do que se esperava.

As pesquisas de boca de urna colocam o RN entre 130 e 150 assentos, o que é um enorme déficit em relação ao desempenho do partido no primeiro turno, que ficou em primeiro lugar em quase 300 círculos eleitorais - embora isso ainda significasse que o partido aumentaria significativamente seus assentos na Assembleia Nacional.

Já o Ensemble parece ter conquistado entre 150 e 170 assentos (abaixo dos cerca de 250). Espera-se que a Nova Frente Popular (NFP) de esquerda tenha obtido resultado superior ao qualquer outro grupo, conquistando entre 172 e 192 assentos.