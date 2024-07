Bombardeios israelenses castigam Gaza antes de novas negociações por uma trégua

A Faixa de Gaza sofreu bombardeios mortais e combates entre tropas israelenses e milicianos do Hamas seguem ocorrendo, no dia em que a guerra completa nove meses e antes de uma nova tentativa dos mediadores de alcançar uma trégua.

Israel enviará uma delegação ao Catar nos próximos dias para continuar as negociações indiretas por um cessar-fogo, mas o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu indicou que ainda existem diferenças para alcançar um acordo com o Hamas, que governa Gaza desde 2007.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Crescente Vermelho Palestino relatou neste domingo (7) que seis pessoas, incluindo duas crianças de três e quatro anos, morreram em um bombardeio israelense contra uma casa em Zawaida, no centro da Faixa de Gaza. No norte do território, três pessoas foram mortas em um ataque contra uma residência, de acordo com equipes de resgate e a Defesa Civil.