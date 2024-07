Biden retoma campanha sob pressão cada vez maior

Biden enfrentará um olhar cada vez mais implacável, à medida que cresce a pressão para que ele renuncie após sua desastrosa participação no debate contra Donald Trump no fim do mês passado, que causou pânico sobre sua idade e aptidão para mais quatro anos na presidência.

O mandatário de 81 anos inicia uma semana exaustiva com dois comícios no estado da Pensilvânia, antes de sediar uma cúpula de líderes da Otan em Washington.

Mas faltando apenas quatro meses para o dia das eleições, qualquer movimento para substituir Biden como candidato deverá ocorrer mais cedo ou mais tarde.

Enquanto isso, para o presidente e sua equipe de campanha, a estratégia parece ser aguentar a situação.

A campanha apresentou um plano intenso para julho, incluindo uma enxurrada de anúncios televisivos e viagens a todos os estados-chave.

A agenda inclui uma visita ao sudoeste do país durante a convenção republicana de 15 a 18 de julho, onde Trump será oficialmente indicado como o candidato presidencial do partido.

Na entrevista anunciada como decisiva com a ABC News na sexta, Biden descartou categoricamente sua queda nas pesquisas e as preocupações sobre sua aptidão física e mental provocadas por sua sombria performance no debate com Trump em 27 de junho.

O presidente atribuiu seu mau desempenho a um resfriado persistente e insistiu que foi apenas "uma noite ruim".

No entanto, seus críticos afirmam que, quando não está lendo teleprompters, Biden demonstra dificuldades para se comunicar.

Algumas de suas respostas foram hesitantes, vagas e difíceis de compreender, mesmo quando tentou de esquivar das perguntas sobre sua agudeza mental e descartou a ideia de seu partido considerar substituí-lo.

"Se o Senhor Todo-Poderoso descesse e dissesse 'Joe, desista da corrida', eu desistiria da corrida, mas Ele não vai descer", declarou.

