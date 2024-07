Alec Baldwin no banco dos réus pelo disparo mortal durante as gravações de 'Rust'

Um aguardado julgamento ocorrerá nesta semana em uma histórica cidade do Velho Oeste americano, com ambas as partes em busca de justiça por um tiro fatal.

Mas se o julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo parece trama de Hollywood, as vítimas, o que está em jogo e as trágicas consequências são pura realidade.

Em outubro de 2021, em um set no estado do Novo México onde eram gravadas as cenas de "Rust", um filme de Velho Oeste de baixo orçamento, um revólver que Baldwin empunhava disparou uma bala real que matou a diretora de fotografia do longa-metragem e também feriu o diretor.