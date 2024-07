PRINCIPAIS NOTÍCIAS IRÃ ELEIÇÕES: Pezeshkian, o reformista que busca melhorar as relações com o Ocidente, vence as eleições no Irã Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine FRANÇA ELEIÇÕES: França vive dia de reflexão antes de eleições cruciais

=== IRÃ ELEIÇÕES === TEERÃ: Pezeshkian, o reformista que busca melhorar as relações com o Ocidente, vence as eleições no Irã

O reformista Masud Pezeshkian, que defende a melhoria das relações com o Ocidente, venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Irã neste sábado (6), contra o ultraconservador Said Jalili. (Rússia eleições Irã diplomacia política, 799 palavras, já transmitida) TEERÃ: Masud Pezeshkian, o presidente eleito do Irã a favor de uma maior abertura O reformista Masud Pezeshkian, vencedor das eleições presidenciais iranianas, defende um Irã mais tolerante na esfera social e mais aberto ao Ocidente. (Irã política eleições diplomacia, 500 palavras, a ser transmitida)

=== FRANÇA ELEIÇÕES === PARIS: França vive dia de reflexão antes de eleições cruciais