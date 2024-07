Eleito no Irã, Pezeshkian promete, em discurso, servir a todos os iranianos

O presidente eleito do Irã, Masoud Pezeshkian, prometeu "servir a todos os iranianos" em seu discurso de vitória, realizado no mausoléu do falecido Aiatolá Ruhollah Khomeini, líder da Revolução Islâmica de 1979. Em seu primeiro discurso direcionado para a imprensa após a vitória, o reformista Pezeshkian afirmou que não faria falsas promessas à população, como, segundo ele, vem acontecendo há anos no país.

"Nesta eleição, não lhes dei falsas promessas. Não menti", disse o cirurgião cardíaco. "Já faz muitos anos desde a revolução que subimos ao pódio, fazemos promessas e falhamos em cumpri-las. Esse é o maior problema que temos."

Reeleito, Pezeshkian superou o linha-dura Saeed Jaili no segundo turno da eleição de sexta-feira, 5. Fonte: Associated Press.