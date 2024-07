Ciclone Beryl segue para o Texas após atingir região turística do México

O ciclone Beryl, que se transformou em tempestade tropical na sexta-feira (5), entrou no Golfo do México em direção ao Texas, após atingir como furacão a região turística da Riviera Maia, no sul do México, onde deixou apenas danos materiais, informaram as autoridades.

Beryl está localizado a 995 km de Corpus Christi, no estado americano do Texas, onde deverá chegar no domingo (7). Também registra ventos máximos sustentados de 95 km/h, segundo o relatório mais recente do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O ciclone tocou o solo mexicano na madrugada de sexta-feira como furacão de categoria 2, com ventos sustentados de 175 km/h, resultando na queda de árvores, postes e danos a telhados de edifícios, além de cortes de energia em pelo menos três municípios do estado de Quintana Roo (sudeste), segundo a Defesa Civil.