Biden defende sua candidatura em entrevista para TV americana

Joe Biden persistiu nesta sexta-feira (05) na defesa da sua candidatura à presidência americana, durante uma entrevista em que se esquivou de perguntas sobre sua agilidade mental.

A entrevista à rede de TV ABC pretendia virar a página do seu desempenho desastroso no primeiro debate eleitoral contra Donald Trump, mas sua voz apagada e algumas respostas com frases incompletas ou desconexas não parecem que vão livrá-lo dos problemas.

“Ninguém está mais qualificado do que eu” para vencer as eleições, afirmou o presidente democrata, 81, em uma tentativa de silenciar as vozes dentro do seu partido que lhe pedem que se retire da disputa eleitoral.