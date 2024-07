Reino Unido: Sunak renuncia como líder dos conservadores, após vitória dos trabalhistas

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, renunciou nesta sexta-feira, 5, como líder do Partido Conservador, após a histórica vitória dos trabalhistas nas eleições gerais do país. "Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que sinto muito. Dei tudo de mim neste trabalho", disse Sunak, em seu último discurso, antes de se encaminhar para o Palácio de Buckingham para oferecer sua renúncia como primeiro-ministro ao rei Charles III. "É um dia difícil, mas deixo este cargo honrado por ter sido seu primeiro-ministro", acrescentou ele. Líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer assumirá como novo primeiro-ministro do Reino Unido nas próximas horas.