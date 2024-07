Hezbollah diz ter lançado salvas de foguetes contra norte de Israel

Em comunicados separados, o Hezbollah anunciou hoje que disparou "salvas de foguetes do tipo Katyusha" contra o vilarejo de Margaliot e duas posições militares na fronteira, em represália "pelos ataques inimigos contra povoados e casas no sul".

A guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque do Hamas em Israel, gerou uma explosão da violência entre o Exército israelense e o Hezbollah, aliado do movimento islamista palestino, que recrudesceu nas últimas semanas.

A agência oficial de notícias libanesa NNA (na sigla em inglês) assinalou que quatro pessoas ficaram levemente feridas perto de Bint Jbeil, no sul do Líbano, entre elas dois bombeiros atacados por aviões de combate israelenses enquanto "apagavam um incêndio".

Também afirmou que atingiu o ponto de "origem dos lançamentos" e efetuou disparos de artilharia contra várias regiões do sul do Líbano.

A ONU expressou de novo nesta sexta-feira sua "profunda preocupação pelo aumento da intensidade da troca de disparos" da véspera, "o que aumenta o risco de uma guerra em larga escala".

Devido à morte de um comandante do Hezbollah na quarta-feira em um bombardeio israelense, o movimento islamista libanês anunciou que havia lançado mais de 300 foguetes contra alvos no norte de Israel e drones explosivos contra uma dezena de posições militares, em menos de 24 horas.

Os ataques em ambas as partes da fronteira entre Israel e Líbano causaram pelo menos 496 mortos no país árabe em mais de oito meses, a maioria combatentes, mas também cerca de 95 civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados do movimento xiita e de fontes oficiais libanesas.

Do lado israelense, pelo menos 16 soldados e 11 civis morreram, segundo as autoridades.

Dezenas de milhares de habitantes de cada um dos lados da fronteira tiveram que deixar suas casas pelos combates.

Uma delegação do Hamas se reuniu hoje com o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, para analisar a situação no terreno e as próximas negociações para um cessar-fogo em Gaza.