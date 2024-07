Equador anuncia saída do técnico Félix Sánchez após derrota para Argentina

"Hoje foi acordada a rescisão do vínculo contratual com o técnico Félix Sánchez Bas", informou a federação equatoriana em breve comunicado.

"Estamos digerindo a derrota", mas "o balanço é positivo", declarou Sánchez à imprensa antes do anúncio de sua saída. "Jogamos contra o adversário mais difícil e mostramos que o time pode competir contra todos (...) Estou feliz com este grupo de jogadores".

Na disputa de pênaltis, Messi desperdiçou a primeira cobrança ao tentar de cavadinha e mandar a bola no travessão. Mas o Equador não aproveitou a oportunidade e o goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez fez alguns de seus milagres ao defender dois pênaltis no NRG Stadium, em Houston (Estados Unidos).

O anúncio surge logo depois de o Equador ter colocado contra as cordas a Argentina de Lionel Messi, com quem empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar graças a um gol nos últimos instantes de Kevin Rodríguez (90'+3).

Sánchez, de 48 anos, assumiu o comando do Equador no início de 2023, após dirigir a seleção do Catar que foi anfitriã da Copa do Mundo de 2022.

O treinador, formado nas categorias de base do Barcelona, vinha sendo muito questionado por um setor da imprensa e pela torcida da seleção 'Tricolor', que exigia melhores resultados diante de sua emocionante nova geração na qual jovens como Moisés Caicedo e Kendry Páez, contratados pelo Chelsea, e Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen.

O Equador ocupa o quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 após as primeiras seis rodadas.

A Copa América já teve a demissão do treinador da Jamaica, o islandês Heimir Hallgrímsson, e deixou outros treinadores como o mexicano Jaime Lozano e o americano Gregg Berhalter na corda bamba.

gbv/es/aam/am