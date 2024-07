Em entrevista, Biden diz que desempenho em debate com Trump foi apenas 'noite ruim'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta, 5, que teve apenas uma "noite ruim" em seu debate presidencial com Donald Trump. Em um trecho divulgado de entrevista com a ABC, que será exibida na íntegra mais tarde, o democrata disse que não conseguiu ter um desempenho melhor em virtude das mentiras que estavam sendo contadas por Trump. Quando questionado o motivo de parecer ter problemas desde a primeira pergunta, disse que teve "apenas uma noite ruim". Perguntando se havia assistido seu debate com o presidente Trump, Biden respondeu: "acho que não".