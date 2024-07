Brasileiro morre em acidente de parapente no norte do Paquistão

"Quando ele começou a voar de parapente, o paraquedas rompeu e ele caiu", disse à AFP por telefone o porta-voz da polícia local, Muhammad Nazir, de Shigar, área do acidente.

A vítima, identificada pelas autoridades paquistanesas como Rodrigo Raineri, integrava um grupo de sete pessoas que seguiam para o acampamento base do K2, mas foi o único que decidiu praticar parapente.

Um brasileiro de 55 anos morreu no norte do Paquistão em um acidente de parapente, informou nesta sexta-feira (5) a polícia local à AFP.

Ele foi o quarto estrangeiro que morreu nesta região turística do Paquistão em um mês.

O norte do Paquistão, com paisagens deslumbrantes, incluindo o K2, a segunda maior montanha do mundo, atrai turistas de todo o mundo.

A equipe também incluía duas pessoas da França, duas dos Estados Unidos, uma da Bulgária e uma da Suíça.