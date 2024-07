Xi e Putin defendem um mundo 'multipolar' em reunião de cúpula no Cazaquistão

Os presidentes da Rússia e da China defenderam nesta quinta-feira (4) uma ordem mundial "multipolar", em contraposição ao unilateralismo dos Estados Unidos, que ambos denunciam, em um encontro de cúpula no Cazaquistão que reúne os líderes de vários países que mantêm relações tensas com as potências ocidentais.

A declaração final da reunião de cúpula que acontece em Astana, capital do Cazaquistão, "destaca o compromisso de todos os participantes da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) a favor da formação de uma ordem mundial multipolar equitativa", declarou o presidente russo, Vladimir Putin, durante a sessão plenária da aliança, que inclui Rússia, China, Irã, Índia e países da Ásia Central.

O texto, assinado pelos participantes da reunião de cúpula, destaca as "mudanças tectônicos" que estão acontecendo na "política mundial, na economia e em outras esferas das relações internacionais".