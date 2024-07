ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hezbollah ataca Israel com centenas de foguetes; bombardeios prosseguem em Gaza

Os britânicos votam nesta quinta-feira (4) em eleições legislativas nas quais o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, pode conquistar, segundo as pesquisas, a maioria absoluta e acabar com 14 anos de governos conservadores.

O furacão Beryl perdeu força nesta quinta-feira (4) e foi rebaixado para a categoria 3, em sua trajetória na direção do México e das Ilhas Cayman, após deixar pelo menos sete mortos e danos significativos no sudeste do Caribe e na Venezuela.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

BEIRUTE:

Hezbollah ataca Israel com centenas de foguetes; bombardeios prosseguem em Gaza

O movimento islamista libanês Hezbollah afirmou nesta quinta-feira (4) que lançou mais de 200 foguetes e drones explosivos contra o norte de Israel, em um dia marcado por novos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Maduro 'toma' a Venezuela no início de uma campanha presidencial incerta

A campanha eleitoral começa oficialmente nesta quinta-feira (4) na Venezuela com a "tomada" de 70 cidades pelo chavismo: o número é simbólico, é a idade que completaria o falecido Hugo Chávez no dia 28 de julho, data escolhida para as eleições presidenciais em meio a muitas incertezas.

PARIS:

Maduro não conseguirá 'esconder' voto a favor de uma transição na Venezuela, diz líder da oposição

"Em 28 de julho, não há como [o presidente venezuelano Nicolás] Maduro dizer que ganhou as eleições", declarou à AFP nesta quinta-feira (4) Leopoldo López, líder da oposição exilado na Espanha, reforçando um desejo de transição por parte da maioria dos venezuelanos.

(EUA Venezuela eleições ONU política direitos

WASHINGTON:

Politização da Suprema Corte dos EUA tem foco nas eleições americanas

Teoricamente, a Suprema Corte dos Estados Unidos deveria estar acima da política, mas concluiu a sua sessão anual com uma decisão de grande impacto nas eleições presidenciais de 2024.

ARTEMISA:

Em Cuba, cooperativa de cana-de-açúcar luta contra apagões e escassez de insumos

Entre apagões e falta de insumos, os trabalhadores de uma cooperativa de cana- de-açúcar no oeste de Cuba tentam manter de pé sua empresa, uma das tantas criadas há 30 anos para transformar a produção agrícola na ilha, que enfrenta mais uma dura crise econômica.

-- EUROPA

PARIS:

França tem campanha eleitoral tensa com agressões a candidatos

Três dias antes do segundo turno das eleições legislativas na França, que poderiam levar a extrema direita ao poder, o clima é de tensão após um ataque à porta-voz do governo, o mais recente de uma série de incidentes.

-- ÁSIA

ASTANA:

Xi e Putin defendem um mundo 'multipolar' em reunião de cúpula no Cazaquistão

Os presidentes da Rússia e da China defenderam nesta quinta-feira (4) uma ordem mundial "multipolar", em contraposição ao unilateralismo dos Estados Unidos, que ambos denunciam, em um encontro de cúpula no Cazaquistão que reúne os líderes de vários países que mantêm relações tensas com as potências ocidentais.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE adota tarifas adicionais de até 38% sobre veículos elétricos chineses

A União Europeia (UE) anunciou, nesta quinta-feira (4), a adoção provisória de direitos compensatórios adicionais de até 38% para as empresas chinesas que fabricam veículos elétricos, por considerar que estas empresas se beneficiam de subsídios "injustos".

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

PARIS:

Festivais de música procuram um viés mais ecológico

Três aviões, 270 toneladas de equipamento, 800 metros quadrados de palco: os números do enorme show gratuito da Madonna no Rio, em maio deste ano, parecem que vieram de outra época. Atualmente, os grandes artistas, no geral, estão mais interessados em manter um viés mais ecológico.

XANGAI:

Surdos e ouvintes se reúnem para dançar em boate de Xangai

Uma multidão dança ao som de música eletrônica no fim de semana em uma boate de Xangai que reúne surdos e ouvintes, onde garçons anotam pedidos em linguagem de sinais.

DUBAI:

Remadores de Dubai desafiarão o Ártico contra a poluição

Em uma piscina coberta em Dubai, três remadores treinam com chuva artificial e ondas simuladas para uma viagem ao Ártico, na qual pretendem chamar a atenção para o perigo da poluição do mar com plástico.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento da partida das quartas de final da Copa América entre Argentina e Equador

-- Acompanhamento da Eurocopa

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

