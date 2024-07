Morrem no mar da Mauritânia 89 migrantes clandestinos (agência oficial)

Pelo menos 89 migrantes morreram esta semana no naufrágio de sua embarcação na costa da Mauritânia, quando viajavam rumo à Europa, e dezenas estão desaparecidos, indicaram nesta quinta-feira (4) a agência oficial do país africano e um alto funcionário do governo local.

“A guarda costeira mauritana encontrou os corpos de 89 pessoas a bordo de um grande barco de pesca tradicional que virou em 1º de julho nas costas do oceano Atlântico” a 4 km da cidade de Ndiago, no sudoeste da Mauritânia, informou a agência mauritana de informações.

