França tem campanha eleitoral tensa com agressões a candidatos

Ela não ficou ferida no ataque, perpetrado por cerca de vinte pessoas, segundo uma fonte próxima, mas um colaborador e um membro do seu partido tiveram de ser atendidos em um hospital.

Prisca Thevenot, funcionária do governo de centro-direita do presidente Emmanuel Macron, e sua equipe foram atacados na noite de quarta-feira enquanto faziam campanha pela reeleição em Meudon, a sudoeste de Paris.

Três dias antes do segundo turno das eleições legislativas na França, que poderiam levar a extrema direita ao poder, o clima é de tensão após um ataque à porta-voz do governo, o mais recente de uma série de incidentes.

Quatro pessoas, incluindo três menores, foram detidas, indicou a Procuradoria de Nanterre, a oeste de Paris, sem especificar as motivações do incidente.

O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) e seus aliados obtiveram então um terço dos votos, à frente da coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP, 28%) e da aliança de centro-direita de Macron (20%).

Para evitar uma maioria absoluta da extrema direita, que a levaria ao poder pela primeira vez desde a libertação da França da Alemanha nazista, a esquerda e o partido no poder criaram uma "frente republicana".

Este princípio implica a retirada do "republicano" com menos chances de vencer nas circunscrições onde candidatos de ambas as alianças se qualificaram para o segundo turno junto com um candidato de extrema direita, em uma posição de força.