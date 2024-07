ELN comemora 60 anos de levante armado na Colômbia

De grupo de estudantes inspirados na Revolução Cubana à guerrilha mais antiga da América: o Exército de Libertação Nacional (ELN) comemora, nesta quinta-feira (4), 60 anos de levante armado na Colômbia.

Com propaganda nas redes sociais e bandeiras penduradas em algumas estradas de cidades remotas, o grupo ilegal comemora o 4 de julho de 1964, dia da sua fundação no auge da Guerra Fria.

O 60º aniversário do ELN, grupo de caráter nacionalista e doutrina marxista-leninista, coincide com as conversações de paz que mantém em meio a reveses com o governo do presidente esquerdista Gustavo Petro, eleito no final de 2022.