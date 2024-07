Congresso da Bolívia aprova protocolo de adesão ao Mercosul

O presidente participará no domingo da cúpula do Mercado Comum do Sul (Mercosul) no Paraguai e, na segunda-feira, receberá na cidade de Santa Cruz seu par brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

A cúpula deve concretizar o ingresso da Bolívia como membro pleno do bloco, criado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

A aprovação do Senado era o último passo essencial para a adesão da Bolívia, que já havia sido ratificada pelos países-membros do Mercosul.