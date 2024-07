Biden saúda envio de missão israelense para negociar libertação de reféns em Gaza

O presidente americano, Joe Biden, elogiou, nesta quinta-feira (4), a decisão do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, de enviar uma delegação para negociar a libertação de reféns em Gaza, informou a Casa Branca.

Em conversa por telefone, Biden e Netanyahu "discutiram a resposta recente do Hamas" e "o presidente elogiou a decisão do primeiro-ministro de autorizar seus negociadores a colaborarem com os mediadores americanos, cataris e egípcios, em um esforço para fechar o acordo", declarou a Casa Branca.

