Wall Street fecha com resultados mistos, Nasdaq e S&P 500 batem recordes

O índice Nasdaq subiu 0,88% e o S&P 500 avançou 0,51%, enquanto o Dow Jones recuou 0,06%. Este foi o 35º fechamento recorde do S&P 500 desde o início do ano.

Para Art Hogan, analista da B. Riley Wealth Management, esse sentimento foi alimentado pelas declarações feitas nesta terça-feira pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que comemorou o progresso no combate à inflação.

Preservar o emprego pode incentivar o Fed a relaxar a política monetária e cortar as taxas de juros no futuro próximo, o que seria bem recebido pelo mercado.

Segundo Quincy Krosby, analista da LPL Financial, dado o acúmulo de dados deteriorantes nas últimas semanas, o mercado espera que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) dê mais ênfase ao pleno emprego em seus comunicados. O pleno emprego é uma das duas missões prioritárias do Fed, juntamente com o controlo da inflação.

De acordo com a empresa especializada ADP, o sector privado criou 150 mil empregos em junho, bem abaixo dos 165 mil esperados pelos economistas.

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego aumentaram novamente.

O último panorama da economia dos EUA na quarta-feira foi o índice ISM da atividade de serviços, que caiu para 48,8 em junho, abaixo dos 53,8 de maio. Isto indica uma contração, enquanto os economistas esperavam que o sector permanecesse em expansão líquida (52,7).

"Esta é potencialmente uma bandeira vermelha para a trajetória de crescimento", disse Rubeela Farooqi, analista da High Frequency Economics, em nota.

Neste cenário, os rendimentos dos títulos do governo recuaram, com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caindo para 4,35%, ante 4,43% no fechamento anterior.

No mercado de ações, os semicondutores lideraram o Nasdaq, com destaques para empresas como Nvidia (+4,57%), Broadcom (+4,33%) e Micron (+3,19%). Tesla (+6,54%) também impulsionou o índice, seguindo o ímpeto do anúncio de vendas trimestrais nos EUA melhores do que o esperado, com suas ações subindo quase 50% desde o início de junho.