Ucrânia: Zelensky desafia Trump a revelar planos para um fim rápido da guerra com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Donald Trump deveria revelar seu plano para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, para que Kiev possa estar preparada para quaisquer riscos que tal plano possa acarretar. Em entrevista à Bloomberg divulgada nesta quarta, 3, o ucraniano afirmou: "Se Trump sabe como acabar com esta guerra, deveria nos dizer hoje".

O ex-presidente prometeu pôr fim à guerra dentro de 24 horas se for eleito, mas não elaborou publicamente como planeja fazer isso. "Se houver riscos para a independência da Ucrânia, se perdermos a condição de Estado - queremos estar prontos para isso, queremos saber... Queremos compreender se em novembro teremos o apoio poderoso dos EUA, ou se estaremos sozinhos", disse Zelensky. O presidente também disse que está "potencialmente pronto" para se reunir com Trump para ouvir as propostas da sua equipe.