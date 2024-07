Reino Unido: Trabalhistas devem conquistar maioria histórica no Parlamento amanhã, diz pesquisa

O Partido Trabalhista deve conquistar uma maioria histórica no Parlamento nas eleições gerais no Reino Unido amanhã, indica pesquisa do instituto YouGov. Se confirmado, o resultado levará o líder da legenda, Keir Starmer, a substituir o atual primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no cargo.

A sondagem projeta que os trabalhistas conquistarão 431 assentos, um crescimento de 229 em relação ao pleito anterior, de 2019. Por outro lado, os conservadores teriam uma redução de 263 cadeiras, a 102. Segundo o levantamento, os partidos seriam seguidos pelo Liberal-Democrata (72), o Partido Nacionalista Escocês (18), o Reforma (3), o Plaid (3) e o Verde (2). Para governar com maioria absoluta, um partido precisa conquistar pelo menos 326 assentos.

A pesquisa mostra os trabalhistas com 39% das intenções de voto, bem à frente dos conservadores, que somam 22%. O Reforma aparece com 15%, seguido do Liberal-Democrata (12%) e o Verde (7%).