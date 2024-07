Órfão de estrelas, Brasil aposta na camisa para superar o Uruguai

Sem o lesionado Neymar e com Vinícius Júnior suspenso, o Brasil terá um grande desafio nas quartas de final da Copa América contra o Uruguai e, com um time ainda sem identidade, a aposta será na tradição e força de sua camisa. No cargo desde janeiro, o técnico Dorival Júnior ainda não conseguiu dar uma cara à Seleção, que segue longe de seu estilo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o empate em 1 a 1 com a Colômbia na terça-feira, o Brasil terminou na segunda colocação do Grupo D da Copa América, com 5 pontos somados em nove possíveis.

Em entrevista coletiva em Santa Clara (Califórnia), Dorival ressaltou que sua equipe está em processo de reconstrução, o que requer tempo para alcançar uma solidez como a da Colômbia, invicta há 26 jogos. "Essas oscilações vão acontecer, é uma equipe em formação, não podemos esquecer", ressaltou o treinador. Mas a paciência que Dorival pede bate de frente com os problemas que a Seleção precisa resolver a curto prazo, que no momento ocupa a modesta sexta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, uma acima da repescagem.

- Vini Jr. suspenso - O Brasil precisava vencer a Colômbia para evitar o Uruguai, que dominou o Grupo C com três vitórias. Embora tenha saído na frente com um gol de falta de Raphinha, a Seleção não conseguiu o objetivo e ainda por cima perdeu Vinícius Júnior, que recebeu o segundo cartão amarelo na fase de grupos e está suspenso para o jogo de quartas de final. O atacante do Real Madrid fará companhia a Neymar no próximo sábado na arquibancada do Allegiant Stadium, em Las Vegas (Nevada), perdendo mais uma oportunidade de mostrar que é o líder que a Seleção precisa. Contra a Colômbia, Vini fez seu pior jogo no torneio, depois de ter sido decisivo na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, na segunda rodada. Em todo caso, Dorival terá que buscar soluções para um ataque carente de artilheiros, num momento em que Rodrygo parece sentir o peso de ser o camisa 10 com a ausência de Neymar.

"Até pouco tempo ouvia dizer que o Brasil tinha de aprender a jogar sem os protagonistas, é o momento. Vini fica fora, estamos sem Neymar por algum tempo, em algum momento não os teremos em uma partida, outros terão de aparecer", disse Dorival. Com Rodrygo e Raphinha aparentemente titulares, as outras duas opções são os jovens Savinho, que marcou contra o Paraguai, e Endrick, que ainda espera uma oportunidade para começar jogando. - "A equipe mais vencedora do mundo" -