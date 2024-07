Israel aprova a maior apropriação de terras na Cisjordânia em três décadas

O governo de Israel aprovou o confisco de 12,7 quilômetros quadrados na Cisjordânia, na maior apropriação de terras na região em mais de três décadas, disse um grupo de monitoramento de assentamentos nesta quarta-feira, 3. A medida provavelmente piorará as tensões já crescentes relacionadas à guerra em Gaza nos territórios palestinos.

A agência israelense responsável pelos assuntos territoriais na Cisjordânia declarou em junho as terras no Vale do Jordão como "propriedade estatal", segundo uma declaração divulgada pela organização Peace Now. "A área designada para confisco é a maior desde os Acordos de Oslo (1993)", apontou a organização. Este ano foi o mais ativo na expansão dos assentamentos na região.

A terra recentemente tomada fica em uma área da Cisjordânia onde, mesmo antes do início da guerra entre Israel e Hamas, a violência dos colonos forçava o deslocamento de comunidades palestinas. A violência aumentou desde o início da guerra. Colonos realizaram mais de mil ataques contra palestinos desde outubro na Cisjordânia, causando mortes e danos à propriedade, de acordo com a ONU.