Brasil pede eleições 'livres' na Venezuela e respeito ao resultado

A Venezuela precisa realizar eleições "livres" e o "perdedor" deve aceitar os resultados para que o país retome a normalidade política e possa se livrar das sanções internacionais, afirmou nesta quarta-feira (3) a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty.

"Os venezuelanos precisam fazer, digamos, a parte deles, que são as eleições. Nós estamos trabalhando, conversando, contribuindo com o que é possível para que as eleições (...) sejam reconhecidas principalmente pelos próprios venezuelanos", declarou Padovan.

"Fundamental é que o perdedor, quem quer que seja, reconheça o vencedor, essa é a base de qualquer eleição. Então isso é muito importante, sem isso não haverá levantamento de sanções, não haverá normalização da situação", acrescentou a embaixadora.