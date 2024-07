Bolívia suspende proibição do uso de criptomoedas frente à escassez de dólares

A Bolívia suspendeu a proibição do uso de criptomoedas que tinha imposto em 2020 para enfrentar a escassez de dólares, que juntamente com a falta de combustíveis coloca sua economia em crise, disse o presidente Luis Arce em entrevista com a AFP nesta quarta-feira.

"É uma medida importante para resolver isto (...), qual é o uso das criptomoedas aqui no nosso país (...) Na realidade, é uma estratégia internacional de não usar mais o dólar, ninguém quer usar o dólar, mas aqui pedem o dólar, enquanto em outros países estão se desfazendo dos dólares", afirmou Arce.

