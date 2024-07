Alcaraz vence australiano Vukic e vai à 3ª rodada de Wimbledon

Depois de ter trabalho no primeiro set, o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, venceu o australiano Aleksandar Vukic (69º) nesta quarta-feira (3) e se classificou para a terceira rodada de Wimbledon.

"Estou feliz com o meu jogo. O primeiro set foi crucial. Ele sacou para fechar, mas consegui fazer um bom tie break. No segundo e no terceiro, joguei realmente em alto nível, então estou muito feliz", disse Alcaraz após a partida.

Sobre Tiafoe, seu próximo adversário, o número 3 do mundo afirmou estar "preparado para o desafio".

"Fizemos um jogo muito bom no US Open [na semifinal de 2022, com vitória de Alcaraz] e sei como ele é talentoso. Com seu estilo de jogo é ainda mais difícil jogar contra ele na grama", avaliou.

