Lista de Epstein: Juiz divulga transcrições do júri de caso sobre tráfico sexual

Um juiz da Flórida, nos Estados Unidos, ordenou na segunda-feira, 1º, a divulgação de transcrições do processo de 2006 do Estado contra o magnata Jeffrey Epstein. As quase 200 páginas de documentos contêm detalhes dos crimes de Epstein, incluindo relatos em primeira pessoa de vítimas e detalhes sobre pagamentos a meninas menores de idade. As informações são da BBC. De acordo com a emissora britânica, o juiz Luiz Delgado ordenou a publicação dos documentos e classificou os detalhes do registro como "ultrajantes para pessoas decentes". "O depoimento prestado ao grande júri diz respeito a atividades que vão desde grosseiramente inaceitáveis até estupro - toda a conduta em questão é sexualmente desviante, repugnante e criminosa", relatou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os documentos foram divulgados no mesmo dia em que uma nova lei da Flórida, assinado pelo governador Ron DeSantis, entrou em vigor, permitindo que documentos de grande júri de 2006 fossem divulgados. Normalmente, essas informações são mantidas em sigilo, diz a BBC.

Histórico do caso Uma investigação de grande júri sobre estupro e tráfico de adolescentes cometidos por Epstein em sua mansão em Palm Beach começou em 2006. Epstein fechou um acordo em 2008 para evitar as acusações de tráfico sexual e estupro: ele se declarou culpado de uma acusação menor, envolvendo uma única vítima, e foi condenado a 13 meses de prisão. O acordo foi muito criticado como favorável demais a ele. Segundo a BBC, as transcrições divulgadas agora mostram que, quando os promotores fecharam o acordo, sabiam que ele havia abusado sexualmente de adolescentes dois anos antes. Referindo-se a Epstein como "o pedófilo mais infame da história americana", o juiz Delgado acrescentou que a leniência do estado no caso foi alvo de muita raiva e chegou a diminuir a percepção do público sobre o sistema de justiça criminal.