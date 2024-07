Após decisão, Biden diz que rival quer ser 'ditador desde o dia 1'?

A decisão da Suprema Corte dos EUA de que presidentes têm direito a um grau significativo de imunidade por ações tomadas no cargo provocou reações imediatas na corrida à Casa Branca. Celebrada pelo republicano, a medida foi rejeitada pela campanha de Joe Biden, que disse que o rival acha que está "acima da lei" e quer ser um 'ditador desde o dia 1 de seu eventual governo'.

Por seis votos dos juízes conservadores contra três dos progressistas, o tribunal decidiu que um presidente goza de certa imunidade processual. A conclusão da Suprema Corte prolonga o atraso no processo criminal de Washington contra Trump por acusações de que ele planejou reverter sua derrota na eleição de 2020 e acabou com qualquer perspectiva de que o ex-presidente pudesse ser julgado antes de novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, a conclusão do tribunal é mais uma revés para os democratas em um momento de crise, após o fraco desempenho de Biden no debate da quinta-feira, 27. A campanha do atual presidente afirmou que a decisão da Suprema Corte "não muda os fatos" sobre os eventos de 6 de janeiro de 2021. "Trump já está concorrendo para presidente como um criminoso condenado pela mesma razão pela qual ficou sentado de braços cruzados enquanto a multidão atacava violentamente o Capitólio: ele pensa que está acima da lei e está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar e manter o poder para si mesmo", disse a campanha de Biden e Kamala Harris, acrescentando que o republicano "promete ser um ditador 'no primeiro dia'" de seu eventual governo.