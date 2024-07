Rússia diz avançar em Donetsk, Kiev resiste em Kharkiv

Ucrânia afirma ter travado avanço russo no nordeste do país, enquanto tenta deter ofensiva das tropas do Kremlin no leste, onde Moscou reivindicou a tomada de quatro povoados nos últimos dias.A Ucrânia considera ter controle da situação na região de Kharkiv, no nordeste do país, após quase dois meses de ofensiva russanesta região, enquanto tenta travar o avanço das tropas do Kremlin na província de Donetsk, onde Moscou afirma ter tomado quatro povoados nos últimos dias. O número total de ataques russos na linha da frente atingiu os 73 neste domingo (30/06), de acordo com o relatório diário do Estado-Maior da Ucrânia, o qual afirmou que o inimigo está mais ativo no setor de Pokrovsk, a noroeste da cidade de Donetsk. "A situação na zona de combate continua a ser difícil, mas está sob o controle das Forças de Defesa da Ucrânia", declarou a liderança militar. O Estado-Maior ucraniano afirmou que "não houve mudanças significativas" na frente de Kharkiv, mas que os russos estavam utilizando aviões e bombardeando as áreas de Vovchansk e Staritsa a partir de Belgorod e Guriv Kozachok. Ucranianos teriam recuperado posições Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), sediado nos EUA, as tropas ucranianas recuperaram recentemente posições no norte da região, uma vez que as imagens geolocalizadas de sexta-feira indicam que avançaram em Vovchansk, a nordeste da cidade de Kharkiv e perto da fronteira russa. A Rússia está bombardeando toda a zona norte ao longo da fronteira com a Ucrânia, com o objetivo declarado de criar uma zona de segurança entre a região de Belgorod, do seu lado da fronteira, e a região ucraniana de Kharkiv. No entanto, a Ucrânia considera ter fracassado a ofensiva que a Rússia lançou contra esta região em maio passado. "Situação difícil" O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou na sexta-feira que as tropas de Kiev tinham travado a ofensiva russa de maio contra Kharkiv, mas admitiu que a situação não é fácil. O comandante de uma brigada de assalto separada, Yuri Federeko, disse neste domingo na televisão ucraniana que "o inimigo não consegue concretizar no campo de batalha as intenções táticas que se propôs e está sofrendo perdas objetivamente insanas". Yuri Federeko alertou para o fato de os russos estarem "repondo, de uma forma ou de outra, a força e o armamento que estão perdendo no campo de batalha". Rússia anuncia tomada de quatro localidades A situação mais difícil para a Ucrânia é registrada atualmente em diferentes partes da região vizinha de Donetsk. Entre sexta-feira e este domingo, o Ministério da Defesa russo anunciou que tinha tomado o controle de quatro localidades: Novooleksandrivka e Shumy, a norte da cidade de Donetsk, e Spirne e Razdolivka, a nordeste da cidade ocupada de Bakhmut. No entanto, é nos setores de Pokrovsk, Toretsk e Chasiv Yar que as tropas russas estão atualmente exercendo maior pressão. Para além de Pokrovsk, as forças russas no setor de Kramatorsk estão atacando as áreas de Chasiv Yar, a oeste de Bakhmut, e Klishchiivka (sudoeste), de acordo com o Estado-Maior. As forças russas também estão atacando no setor de Toretsk, a norte de Donetsk, onde neste domingo tentaram por cinco vezes fazer recuar as tropas ucranianas. md (EFE, Lusa)