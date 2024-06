Verstappen conquista pole position do GP da Áustria, a 40ª da carreira

O atual tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 depois de ter conseguido o melhor tempo neste sábado (29) no treino classificatório.

Poucas horas depois de vencer a corrida sprint, o holandês superou amplamente os britânicos Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes), e largará em primeiro lugar na corrida de domingo.

Esta é a 40ª 'pole' de Verstappen em sua brilhante carreira e a oitava em onze GPs nesta temporada, o que mostra sua clara hegemonia. Ele faz as pazes com a 1ª colocação no grid já que nos últimos três Grandes Prêmios não havia conseguido largar na liderança.