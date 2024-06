Trabalhadores migrantes são essenciais para o sistema de saúde britânico

O Serviço Nacional de Saúde (NHS) "é uma instituição enorme e emprega um em cada dez trabalhadores no Reino Unido", um em cada seis nasceu em outro país, diz Matthew Plowright, diretor do Migration Museum.

Com as promessas de redução da migração feitas pelos dois principais partidos que disputam a eleição de 4 de julho, alguns setores, incluindo médicos, especialistas e até mesmo uma exposição, destacam o papel dos trabalhadores estrangeiros, muitas vezes ignorado, e alertando sobre os perigos de limitar sua chegada.

Dos serviços de emergência aos oftalmologistas e laboratórios, os trabalhadores estrangeiros constituem uma grande proporção da força de trabalho do serviço de saúde do Reino Unido e são essenciais para o NHS, o venerado sistema de saúde gratuito.

Atualmente, o museu londrino está recebendo a exposição "Heart of the nation" (Coração da nação), que mostra a jornada de milhares de médicos e enfermeiros de todo o mundo desde o nascimento do NHS em 1948.

Quando o serviço de saúde foi criado, o país precisava desesperadamente de médicos, muitos dos quais haviam fugido do Reino Unido devastado pela guerra para os Estados Unidos, Canadá ou Austrália, e as autoridades tentaram recrutá-los no exterior, principalmente nos países do antigo Império Britânico.

"Heart of the nation" mostra o trabalho de alguns desses trabalhadores estrangeiros, como Ludwig Guttmann, um neurocirurgião que fugiu da Alemanha nazista e chegou ao Reino Unido em 1938, antes de cuidar dos feridos de guerra britânicos e organizar os Jogos Paralímpicos.